СМИ: в Санкт-Петербурге произошел взрыв в жилом доме после падения беспилотника

Официальных данных пока нет, сведений о пострадавших — тоже

По предварительной информации, беспилотник стал причиной взрыва в доме в Санкт-Петербурге, пишет «РБК» со ссылкой на «Фонтанку».

О том, что в дом в Санкт-Петербурге врезался беспилотник, также сообщает ряд других источников.

На опубликованных видео видны поврежденные балконы у пятиэтажного здания.

По данным Baza, БПЛА влетел между перекрытиями дома. Повреждены стекла в как минимум четырех квартирах, пострадавших нет. Жильцы дома эвакуированы после атаки дрона.

Дополнено: об отсутствии жертв сообщил также губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

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Взято отсюда