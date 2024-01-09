Скорая помощь Фото: pixabay.com

Возбуждено уголовное дело. Правоохранители задержали 26-летнюю мать ребенка и ее 32-летнего сожителя, назначена судебно-медицинская экспертиза

В Татарстане в квартире одного из жилых домов Зеленодольска обнаружили тело младенца с различными травмами. По данным РЕН ТВ, четырехмесячный ребенок погиб после того, как мать и ее сожитель начали подбрасывать его во время игры.

Трагедия произошла 6 января. На место происшествия прибыли медики, однако помочь младенцу не удалось. По предварительным данным, мальчик погиб от кровоизлияния в спинной мозг шейного отдела позвоночника.

Возбуждено уголовное дело по статье “Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего”. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по республике Валерию Липскому представить доклад по уголовному делу, сообщает пресс-служба СУ СК России по Татарстану в Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что в Республике Алтай нашли мертвым четырехмесячного младенца и его двухлетнего замерзающего брата. Их 21-летняя мать оставила одних в холодном доме на несколько дней. По предварительным данным, умерший мальчик мог скончаться еще до новогодних праздников.

Взято отсюда