Король Карл III Фото: royal.uk

Информация о смерти официально не подтверждается, а сообщения Букингемского дворца, на которые ссылаются источники, фейковые

Некоторые СМИ и паблики вечером 18 марта сообщили о смерти британского короля Карла III, распространяя скриншот с заявлением якобы от Букингемского дворца.

Как выяснилось, скриншот оказался подделкой, а сама информация — фейком.

“Отмена, поторопились, сообщение оказалось вбросом. Фейк разлетелся на фоне тяжелой болезни Карла”, – позже сообщил Telegram-канал Mash. В начале года у монарха обнаружили рак.

Букингемский дворец сообщил ТАСС, что король продолжает исполнять рабочие обязанности и заниматься частными делами.

Взято отсюда