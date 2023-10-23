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СМИ: выпускников российского летного училища попытались отравить тортом

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Спецслужбы задержали злоумышленника во время покупки билета на самолет — им оказался 32-летний уроженец Мелитополя

Фото: Telegram-канал Fighterbomber

Выпускников летного училища в Армавире попытались отравить тортом и алкоголем. Об этом сообщил Telegram-канал Fighterbomber.

По информации канала, во время празднования 20-летней годовщины выпуска в Армавирском высшем военном авиационном Краснознаменном училище летчиков противовоздушной обороны (АВВАКУЛ) к офицерам приехал курьер. Он привез 20-килограмовый десерт и ящик спиртного.

Пилоты попытались установить отправителя посылки, однако не смогли и заподозрили неладное. В результате распивать алкоголь и пробовать уже разрезанный торт военные не стали, передав его на проверку.

В результате курьера вычислили по камерам. Спецслужбы задержали злоумышленника во время покупки билета на самолет – им оказался 32-летний уроженец Мелитополя. Позднее курьер рассказал, что в сделанный в Армавире торт и алкоголь был подмешан сильнодействующий яд.

Fighterbomber подчеркнул, что причастным к инциденту является Главное управление разведки (ГУР) Украины. Сейчас следователи ищут кондитеров, изготовивших торт, и других участников возможного покушения.

Горняк22

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