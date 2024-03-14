Военные. Оружие Фото: pixabay.com

Утверждается, что военные в закрытом чате обсуждали варианты свержения власти и командования ВСУ, а также планы по созданию радикальной партии с боевым крылом

Украинские военные, которые недовольны политикой руководства страны, планируют захватить Верховную раду в Киеве. Как сообщает РИА Новости, такие данные были получены российскими специалистами из переписки на закрытом ресурсе.

В силовых структурах рассказали, что удалось получить доступ к Telegram-каналу ParaBelum – в нем общаются представители элитных подразделений ВСУ, СБУ и нацбатов. Утверждается, что там они обсуждали варианты свержения власти и командования ВСУ, а также планы по созданию радикальной партии с боевым крылом.

Издание приводит фрагмент из переписки в чате:

“Самое главное действие, которое нам надо будет молниеносно провернуть, – это в определенный момент захватить ВР (Верховную раду. – Прим ред.)”. “Когда наберется штат, пройдут подготовку бойцы, будет готова масса”. “Должна быть поддержка военных. Без этого ничего не выйдет. Основная движущая сила. Из окопов скажут, что с нами, и народ подтянется”. “Тем более когда народ видит, что у руля военные и за них идут остальные военные, – они автоматически занимают нужную сторону”.

Предполагается, что такие настроения среди украинских силовиков появились на фоне противостояния экс-главкома ВСУ Валерия Залужного и президента Украины Владимира Зеленского. Есть версии, что глава государства увидел в военачальнике конкурента, поэтому решил поставить на его место лояльного себе Александра Сырского.

Взято отсюда