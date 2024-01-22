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Смог, туман и небольшой мороз: какая погода будет в Алтайском крае 23 января

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Смог, туман и небольшой мороз: какая погода будет в Алтайском крае 23 января

Смог над Барнаулом Фото: "Толк"

Из-за безветренной погоды сохраняется нависший над регионом смог. Еще не менее трех суток будут сохраняться неблагоприятные для его рассеивания погодные условия

В Алтайском крае днем 23 января синоптики прогнозируют погоду без осадков и около -11…-16, а местами -5…-10 градусов.

Утром местами по краю возможны изморозь и туман. Ветер подует восточный, 2-7 м/с.

В Барнауле во вторник ожидается до -12…-14 градусов и без осадков. В утренние часы вероятна изморозь. Ветер восточный, 2-7 м/с.

Кроме того, до вечера 25 января, по данным регионального ЦГМС, в Барнауле и Бийске действует режим “черного неба”.

Взято отсюда

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