Сможете ли вы обойтись сутки без гаджетов?

Что происходит в нашем мозге, когда мы берём в руки смартфон? И как уберечь ребёнка от цифровой зависимости?

Жизнь ускорилась: темп нарастает, времени не хватает. Под этими словами сегодня распишется каждый, но вот что интересно: производительность труда при этом стремительно падает. Чем же мы с вами заняты? Правильно: сидим в гаджетах. И если взрослые с этим ещё могут как-то бороться, то как объяснить ребёнку, что жизнь гораздо шире рамок экрана смартфона? Поговорим на эту непростую тему с Ольгой Сергой, семейным психологом, директором психологического центра.

Анастасия Первушина

Взято отсюда.

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