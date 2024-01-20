Поговорили с экспертом и узнали, как дается иностранный богатым и знаменитым

Не секрет, что знание иностранного языка является приятным бонусом и порой серьезно упрощает жизнь. Это касается как банального отдыха за границей, так и серьезных преимуществ в карьере. Даже русские корпорации в требованиях нередко прописывают обязательное владение английским, не говоря уже о трудоустройстве в других странах. Многие известные личности из России знают об этом не понаслышке и давно изучают иностранные языки. Наши коллеги из NN.RU вместе с экспертом — репетитором по английскому Дмитрием Коноваловым — разобрались, на каком уровне владеют языком звезды, как они обучались новому навыку, ну и, конечно, кто изъясняется понятнее и изысканнее всего.

Наталья Водянова

Известная супермодель, которая родилась и выросла в Нижнем, уже много лет проживает за границей. Водянова уехала из России в 17 лет: языковой барьер для нее стал серьезным испытанием. Водянова отправилась в Париж, но не знала ни английского, ни тем более французского.

Звезда признавалась, что из-за этого старт ее карьеры был сложным. Нередко нужно было презентовать себя на кастингах, но сделать этого она не могла — попросту не могла выразить то, что хотела бы сказать.

Модель вспоминает, что нередко чувствовала себя как «умная собачка»: всё понимает, а сказать не может. Приходилось буквально объяснять всё на пальцах. Однако Наталье повезло с окружением, которое уже наблюдало моделей, приехавших покорять зарубежные подиумы без знания языка. Люди относились к ней с пониманием.

Чтобы выучить английский, Водянова выбрала метод погружения в среду его носителей. Причем она сама работала в этом направлении — старалась больше общаться с иностранцами и ограничила общение с соотечественниками. Даже мужей модель специально выбирала из других стран. Красавица считает, что для профессионального роста это очень важно, ведь многие люди, которые находились в аналогичной ситуации, большую часть времени общались с русскоязычными знакомыми, что тормозило их в освоении языка.

Вместе с нашим экспертом разберем видео Натальи Водяновой, записанное для французского журнала VOGUE.

— В целом Наталья говорит как native, сравнивая с ее русским — гораздо лучше. Более осмысленные логические конструкции, не путается во временах, правильно расставляет артикли. В общем, грамматика на уровне англоговорящего человека, а вот произношение слегка отдает русским флером, — подчеркивает Дмитрий.

Также эксперт отметил, что модель грешит произношением звука «t» слишком звонко, нередко «проглатывает» первые согласные, не использует мягкие переходы и в целом английский от Водяновой звучит грубо. Это связано с отсутствием плавности в произношении «v». Ну, и, конечно, подобно многим русским людям, модель не совсем правильно произносит звук «th». В начале слово можно отчетливо услышать русскую «з», а в конце «д».

Кстати, сама Водянова о наличии акцента знает и относится к нему спокойно. Говорит, окружающие люди даже считают его сексуальным. Людям, которые только начинают учить английский, модель посоветовала не стесняться своего произношения и ломаного языка и продолжать оттачивать мастерство.

Екатерина Одинцова

Телеведущая и бывшая возлюбленная политика Бориса Немцова оттачивает навык владения иностранным языком с помощью курсов, причем не первый год.

Еще в 2008-м Одинцова говорила, что немного знает английский, но уровень владения ее не устраивает. С тех самых пор Екатерина совершенствуется в этом направлении. Кроме курсов она также часто практиковалась с помощью самоучителей. Уже тогда произношению английского языка удивлялись ее иностранные друзья, однако сама она всегда считала, что нет предела совершенства и ей не хватает словарного запаса, а также навыков в грамматике.

Увы, найти материалы, где Екатерина Одинцова демонстрирует свой уровень английского, почти не удалось. Но навык вполне можно оценить в небольшом отрезке ролика, где Екатерина рассказывает о красотах Бали. На видео Одинцова общается со знаменитым местным целителем Кетутом Лийером, который стал всемирно известным после выхода знаменитой книги «Ешь, молись, люби».

По мнению Дмитрия Коновалова, английский Екатерины также близок к уровню носителя. Но при этом навык владения иностранным языком у Одинцовой лучше, чем у Водяновой. Эксперта смутило только произношение звука «r» — Екатерина слишком выделяет его и произносит слишком протяжно.

Но стоит учитывать, что видео было снято 11 лет назад. С тех пор телеведущая регулярно оповещала поклонников о том, что проходит очередные курсы английского. Год назад Одинцова переехала в ОАЭ, где много англоговорящих людей. Можно предположить, что совсем скоро Одинцова прокачала свой скилл еще лучше. Отметим, что Екатерине самой нравится практиковаться в английском. Нередко она пишет, что это очень мотивирует. Недавно Одинцова добавила, что записалась на новый курс и посещает все занятия с преподавателем.

Олег Тактаров

Ветеран ММА, «Русский медведь» и голливудский актер из Сарова говорил на английском еще до того, как это стало мейнстримом. Тактаров не первый год играет в кино, в его фильмографии есть и иностранные картины. Например, «15 минут славы» (США, Германия), «Роллербол» (Сша, Япония, Германия), «Человек из Торонто» (США, Канада) и т. д, в общей сложности саровчанин принял участие более чем в 30 зарубежных фильмах.

Однако изучение английского началось для Тактарова раньше его игры в Голливуде. Нередко боец выступал за границей и даже стал первым чемпионом UFC из России, прославившись в США в 90-х. Находясь в этой среде, невозможно было не подтянуть английский. Кроме того, Тактаров плотно взаимодействовал с западными бойцами и как-то даже записал для американской аудитории обучающее видео по борьбе. Его мы и возьмем для разбора с нашим экспертом.

Дмитрий Коновалов сразу отметил, что у Тактарова, в отличие от всех остальных, отчетливее всего преобладает русский акцент.

— Путает два на первый взгляд похожих звука: «wh» и «v». То есть, когда он говорит «what», это слышится не как |wɒt|, а как |vɒt|. Часто путает гласные, выдавая «э» как «е» и прочее, что ведет к смягчению предыдущих согласных, — отмечает эксперт.

Однако отметим, что видео было записано на самом старте карьеры Тактарова. Получив известность, актер поступил в престижную актерскую академию Playhose West, где попутно учил английский язык. Акцент Тактарова постепенно ослабевал, а словарный запас пополнялся. Учитывая внушительную голливудскую фильмографию актера, его уровня владения английским языком вполне хватало для игры в западных фильмах. Чем слабее становился акцент, тем более серьезные роли ему предлагали.

Дарья Луконькина

Можно сказать, что Дарья только встала на путь славы. В 2022 году девушка выиграла в конкурсе красоты «Мисс Нижний Новгород», а затем завоевала титул «Краса России». В этом году Луконькина была удостоена чести представлять Россию на международном конкурсе красоты «Мисс Земля — 2023» во Вьетнаме. Для участия в конкурсе Дарье нужно было записать видеовизитку, где она рассказывает о себе — разумеется, на английском. Также в ролике девушка упомянула, что ее больше всего волнует. Для разбора мы решили выбрать именно этот ролик.

По словам Коновалова, у Дарьи присутствует аналогичная всем русскоговорящим людям проблема — слишком явное произношение согласных на манер родного языка. Специалист утверждает, что в английском они произносятся менее явно. Например, при произношении звука «r» язык должен загибаться ближе к горлу, а не как в русском — вибрировать у десен.

— Ну и зачем надо было коверкать «Артёмовские» — непонятно. Большинство имен собственных должны произноситься так, как говорят на этом языке, без подражания иностранцам. Мы же не скажем «плошьад револьюци», а произнесем это без видоизменений, — добавил Коновалов.

Кстати, подробнее о том, как Дарья Луконькина шла к своим достижениям и какие впечатления у нее остались от участия в конкурсах, нижегородка рассказывала NN.RU в большом интервью.

Взято Источник

21.01.2024