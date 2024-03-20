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Снег и местами метели: какая погода будет в Алтайском крае 20 марта

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Снег и местами метели: какая погода будет в Алтайском крае 20 марта

Возможны гололедные явления

Согласно прогнозу Алтайского гидрометцентра, 20 марта в Алтайском крае ожидается небольшой, местами умеренный снег, метели, возможны гололедные явления.На дорогах местами гололедица.

Температура в крае днем -4…+1 градуса, по югу местами до +6 градусов. Ветер северо-западный, 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с.

В Бийске 20 марта ожидается слабый дождь. Температура днем 0…+2 градуса. Ветер западный 4-5 м/с.

прогноз погоды на день , прогноз погоды на неделю ,

Взято отсюда

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