Снег и местами метели: какая погода будет в Алтайском крае 20 марта

Возможны гололедные явления
Согласно прогнозу Алтайского гидрометцентра, 20 марта в Алтайском крае ожидается небольшой, местами умеренный снег, метели, возможны гололедные явления.На дорогах местами гололедица.
Температура в крае днем -4…+1 градуса, по югу местами до +6 градусов. Ветер северо-западный, 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с.
В Бийске 20 марта ожидается слабый дождь. Температура днем 0…+2 градуса. Ветер западный 4-5 м/с.
прогноз погоды на день , прогноз погоды на неделю ,
Взято отсюда