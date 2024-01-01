Снег и метель: синоптики рассказали о погоде в Алтайском крае 1 января

В регионе местами синоптики обещают ветер до 20 м/с

В Алтайском крае 1 января в ночные и утренние часы от -4 до -9 градусов, местами до -14. На большей части территории небольшой снег, местам метели. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

Днем в крае от -4 до +1 градусов. На большей части территории небольшой снег, местами мокрый снег, метели. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

В Бийске 1 января ночью и утром – от -7 до -6, днем от 0 до -3 градусов. Преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер западный 4-9 м/с.

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Взято отсюда