Снег и метели. О погоде в Алтайском крае 8 марта

Местами ожидается порывистый ветер

Солнечный день и снег / Фото: pxhere.com

8 марта в Алтайском крае будет снежно. Об этом рассказали специалисты регионального Гидрометцентра.

По региону температура воздуха составит -1…-6 градусов, по югу – до +4 градусов. В большинстве районов небольшой снег, мокрый снег, местами метели. В утренние часы местами изморозь, возможен туман. На дорогах местами гололедица.

Ветер юго-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут от -2 до -4 градусов. Небольшой снег. На дорогах местами гололедица.

Ветер юго-западный, 4-9 метров в секунду.

горняк



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