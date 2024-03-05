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Снег и метели ожидаются в Алтайском крае 5 марта

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Снег и метели ожидаются в Алтайском крае 5 марта

Жителей Алтайского края ожидает теплый, но снежный вторник.

5 марта температура воздуха по региону будет варьироваться от 0 до -5 градусов. В большинстве районов ожидается небольшой снег, а также метели. Местами сохраняется гололедица. Порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду.

В Барнауле ожидается максимум до -4 градусов. В течение дня возможен небольшой снег. На дорогах гололедица. По прогнозу синоптиков, ветер может достигать 11 м/с.

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Взято отсюда.

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