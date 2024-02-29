Снег и потепление до -1 градуса ожидается в Алтайском крае 29 февраля

Циклон с севера-запада принесет в последний день зимы в Алтайский край снег и потепление.

По информации Алтайского ЦГМС, 29 февраля в регионе прогнозируется -1,-6 гр. По северу местами небольшой снег, метели. Ветер юго-западный, 7–12 м/с, с порывами до 18 м/с.

Ночная температура составит -7,-12 гр., местами до -20 гр. В отдельных районах небольшой снег.

В Барнауле 29 февраля ожидается днем -2,-4 гр., ночью -7,-9 гр. В ночное время временами небольшой снег.

Еще читают

Взято отсюда.

новости алтая и алтайского края , лента новостей горного алтая и республики ,