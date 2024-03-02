Погода. Зима. Снег. Фото: Виталий Барабаш

Календарная весна стартовала в регионе с теплой погоды. При этом небольшой снег и ветер будут сопровождать потепление весь период

Днем 2 марта в Алтайском крае ожидается около -1…-6 градусов. Также на большей части территории региона пройдет небольшой, а в отдельных районах умеренный снег. Такой прогноз представлен краевым Гидрометцентром.

На дорогах местами сохраняется гололедица. Ветер подует северный, 2-7 м/с, местами порывы достигнут 12 м/с.

В Барнауле в субботу ожидается до -2…-4 градусов и небольшой снег. На дорогах – гололедица. Ветер северный, 2-7 м/с.

Взято отсюда