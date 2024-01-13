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Снег и ветер до 30 м/с: в Алтайском крае на 14 и 15 января объявлен штормпрогноз

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Снег и ветер до 30 м/с: в Алтайском крае на 14 и 15 января объявлен штормпрогноз

В регионе ожидается усиление ветра до 30 м/с

В Алтайском крае в связи с ухудшением погоды объявлено штормовое предупреждение.Так, днем 14 и ночью 15 января 2024 года ожидаются неблагоприятные погодные условия: осадки в виде мокрого снега и дождя, переходящие в снег, гололедные явления, отложения мокрого снега, метели, усиление ветра до 18-23 м/с, местами порывы 25-30 м/с. На дорогах сильная гололедица, снежные заносы. 15 января резкое похолодание.

Госавтоинспекция МУ МВД Россиии «Бийское» обращает внимание водителей на обязательное соблюдение безопасного скоростного режима. Нужно помнить про дистанцию и боковой интервал между автомобилями, соблюдать безопасное расстояние, быть аккуратнее при совершении маневров на дороге. В непогоду следует снижать скорость до минимума, чтобы в случае возникновения опасности иметь возможность предотвратить дорожно-транспортное происшествие.

В ведомстве отметили, что осторожность на дороге при неблагоприятных погодных условиях следует проявлять не только водителям транспортных средств, но и пешеходам.

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Взято отсюда

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