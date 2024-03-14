Снег с метелями и небольшим похолоданием ожидает Алтайский край 14 марта

Фото: unsplash.com

В ночные часы местами по краю температура воздуха опускается до -17 градусов. Днем пока тоже сохраняется стабильный минус

Днем 14 марта в Алтайском крае ожидается около -2…-7 градусов. Об этом сообщает сайт регионального ЦГМС .

На большей части территории края в этот день пройдет небольшой снег, также в предгорных районах возможны метели. На дорогах местами сохраняется сильная гололедица. Ветер подует западный, 4–9 м/с, с порывами до 16 м/с.

В Барнауле в четверг ожидается около -2…-4 градусов, а также небольшой снег. На дорогах возможна сильная гололедица. Ветер западный, 4–9 м/с, местами порывы достигнут 14 м/с.

Взято отсюда.

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