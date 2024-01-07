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Снег, ветер и морозы придут в Алтайский край под самый конец новогодних каникул

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С таким прогнозом выступили в МЧС

Снег, ветер и морозы придут в Алтайский край под самый конец новогодних каникул

Фото: altayoriginal.ru

Резкое ухудшение погоды прогнозируют в Алтайском крае. По данным синоптиков, в регионе днем 8 января и сутки 9 января ожидается усиление ветра 18-23 м/с, местами порывы до 25-28 м/с, осадки в виде дождя, мокрого снега, местами сильные, гололедные явления, метели. На дорогах гололедица, снежные заносы. 9 января возможно похолодание.

В МЧС РФ по Алтайскому краю рекомендовали водителям соблюдать скоростной режим и дистанцию. В сильную непогоду от дальних поездок стоит воздержаться.

При резком похолодании важно помнить о правилах пожарной безопасности. Особое внимание стоит уделить системам отопления, печам и обогревателям.

горняк

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