Снегопад, дождь и ветер: ГИБДД Алтайского края предупреждает о дорожной опасности

В Алтайском крае с 29 декабря ожидается ухудшение погодных условий. В связи с этим Госавтоинспекция региона предупреждает водителей и пешеходов об опасности на дорогах.

Прогнозируемые снегопад, дождь и усиление ветра до 20 м/с могут создать автолюбителям дополнительные сложности. В этих условиях следует быть особенно внимательными и осторожными на трассах региона.

В ведомстве дают стандартные для такой ситуации советы:

Не превышайте скорость, соблюдайте дистанцию и боковой интервал.

Не забывайте о безопасности при движении вблизи пешеходных переходов, образовательных организаций и остановок общественного транспорта.

Если возможно, воздержитесь от поездок на автомобиле в пределах населенных пунктов и воспользуйтесь общественным транспортом.

От поездок на дальние расстояния, особенно в ночное время, лучше и вовсе отказаться.

Пешеходам также следует соблюдать правила безопасности:

Переходите дорогу только в установленных для этого местах.

Перед выходом на проезжую часть убедитесь в отсутствии приближающегося транспорта.

Выбирайте одежду светлых тонов и используйте световозвращающие элементы.

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Взято отсюда.

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