Снегопад, дождь и ветер: ГИБДД Алтайского края предупреждает о дорожной опасности

В Алтайском крае с 29 декабря ожидается ухудшение погодных условий. В связи с этим Госавтоинспекция региона предупреждает водителей и пешеходов об опасности на дорогах.
Прогнозируемые снегопад, дождь и усиление ветра до 20 м/с могут создать автолюбителям дополнительные сложности. В этих условиях следует быть особенно внимательными и осторожными на трассах региона.
В ведомстве дают стандартные для такой ситуации советы:
Пешеходам также следует соблюдать правила безопасности:
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