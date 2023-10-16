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Снегопад обрушился на Семинский перевал 15 октября

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Семинский перевал Фото: В Курсе 22

Мощный снегопад вновь прошел на территории Семинского перевала. Первый снег выпал в этом районе еще в конце сентября

15 октября на Семинском перевале в Республике Алтай пошел сильный снег, сообщает телеграм-канал “В Курсе 22”.

На кадрах видно, что окрестности занесло плотным слоем снега.

Синоптики предупреждали, что в Онгудайском районе 15 октября возможны осадки виде снега и дождя.

Напомним, что первые осадки на Алтае выпали в конце сентября. Снег прошел в районе Семинского и Ябоганского перевалов, а также в Улаганском и Шебалинском районах.

Источник

город горняк
горняк локтевский

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