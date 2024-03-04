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Снегопады и метели ожидаются в Алтайском крае 4 марта

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Снегопады и метели ожидаются в Алтайском крае 4 марта

Характер погода 4 марта в Алтайском крае не изменится: прогнозируются снегопады, днем ожидается небольшой минус, ночью температура может опускаться до -22 гр.

По информации Алтайского ЦГМС, 4 марта в регионе ожидается переменная облачность, днем -2,-7 гр. Небольшой, местами умеренный снег, метели. Ветер юго-западный, 4–9 м/с, с порывами до -17, -22 гр.

Ночью столбик термометра опустится до -9,-14 гр., местами -17,-22 гр.

В Барнауле днем -4,-6 гр., ночью -11,-13 гр. Днем снег, метель.

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Взято отсюда.

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