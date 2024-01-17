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Снежная часовня и ледяной крест: как в Барнауле строят крещенский городок

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Всего на Крещение в регионе будет доступно 41 место купания, главной площадкой в краевой столице станет река Обь в районе Речного вокзала, где сейчас активно идет подготовка

На реке Оби в Барнауле началось строительство крещенского городка. В этом месте 19 января пройдут основные мероприятия – крестный ход, чин освящения воды и праздничные купания. Фотокорреспондент “Толка” запечатлел, как город готовится к Крещению.

Тщательная подготовка

В 2024 году на территории крещенского городка появится иордань, снежная часовня, ледяные кафедры и ледяной крест. Для оборудования места купания на реке расчистят купель, обустроят мостки и раздевалки, чтобы переодеться и согреться.

Взято отсюда

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