Лед в барнаульских дворах Фото: Витали Барабаш

В ночное время столбики термометров опускаются до -18 градусов. В ближайшие выходные при этом ожидается теплая, но такая же снежная погода

Днем 15 марта в Алтайском крае ожидается около -1…-6 градусов. На большей части территории региона пройдет небольшой, местами умеренный снег, сообщает региональный ЦГМС.

На дорогах края местами сохраняется гололедица. Ветер подует западный, 5–10 м/с, с порывами до 16 м/с.

В Барнауле в пятницу ожидается -3…-5 градусов и небольшой снег. На дорогах местами по-прежнему гололедица. Ветер западный, 5–10 м/с.

В ближайшие выходные, 16–17 марта, в Алтайском крае потеплеет до +5 градусов, пройдет снег.

Взято отсюда