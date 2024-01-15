Всю неделю в регионе продержатся морозы

На Алтай после резкой оттепели пришли 20-градусные морозы, а на дорогах гололед. Трассы в срочном порядке закрывают, а на открытых — ДТП из-за плохой видимости. Собрали все прогнозы в одном месте и рассказываем, чего ждать от погоды в ближайшие дни.

На сайте Западно-Сибирского УГМС говорится, что в Алтайском крае в ближайшее время ожидается похолодание, усиление ветра до 23 метров в секунду, местами до 30. На дорогах снежные заносы и гололедица.

Мэрия на сайте отчиталась, что в такую погоду дорожники работают круглосуточно. Кстати, NGS22.RU уже рассказывал, как сотрудники «Автодора» убирают снег и лед и почему результат не всегда впечатляет.

Осадков 15 января не будет, сообщается на сайте регионального ЦГМС. Температура опустится до -19 градусов. В Барнауле — 14… -19 градусов.

«Яндекс.Погода» подтверждает, что осадков на этой неделе ждать не стоит. Зато морозов и солнца — да. Уже в среду, 18 декабря, похолодает до -20. В ночное время температуры опустятся до -21… -26 градусов. Только к воскресенью, 21 января, потеплеет до -14 градусов.

На Gismeteo сказано, что осадки придут на Алтай лишь на следующей неделе, аж 24 января. Все время до этого — морозы -15… -20 градусов. Накануне в Алтайском крае потеплело до +3 с дождем, однако уже к вечеру столбики термометров снова показали минус.

Каждую неделю погода готовит новые сюрпризы. Например, недавно жителей напугала январская гроза и ливень. Все подробности с фото и видео — по ссылке.

Взято Источник

15.01.2024