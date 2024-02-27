Здание бывшего кинотеатра “Искра” исчезло даже с карты популярного онлайн-сервиса. В реальности же от него остались только обломки

В Барнауле практически завершился снос здания, с которым у многих горожан связано множество теплых воспоминаний. Бывший кинотеатр “Искра” исчез и с карт города. Фотокорреспондент “Толка” съездил на площадь Жукова в Индустриальном районе, где еще месяц назад стояла коробка известного здания, чтобы запечатлеть то, что от него осталось. Как теперь выглядит это место, смотрите в нашем фоторепортаже.

Сейчас “Искра” превратилась в строительный мусор. Фотокорреспондент “Толка” побывал на месте ее сноса накануне днем. Тогда на огороженном участке работала тяжелая техника. Трактор сгребал оставшиеся от строения обломки и металлолом, чтобы погрузить в кузов самосвала.

Взято отсюда