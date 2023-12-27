Евгений Камынин рассказал, как занялся фотографией и как на его хобби реагируют коллеги

Пресс-служба МЧС Кузбасса показала невероятные фотографии, снятые во время ликвидации пожара. Оказалось, что их сделали не сотрудники отдела по связам с общественностью, а один из тех, чье призвание бороться с огнем. В своих работах Евгений Камынин пытается запечатлеть работу своих коллег не только для того, чтобы передать сложность этой профессии, но и как попытку напомнить людям об опасности стихии.

Редакции NGS42 пожарный предоставил ряд своих работ и рассказал, как стал спасателем, как начал снимать и как на объектив реагируют коллеги и погорельцы.

— Родители предложили стать пожарным, я согласился. Меня отправили учиться в Екатеринбург в Уральский институт ГПС МЧС России, начинал начальником караула, — рассказывает Евгений.

На сегодняшний день Камынин служит уже 20 лет, за прошедшие годы он прошел путь до должности начальника дежурной смены службы пожаротушения и получил звание подполковника внутренней службы.

Первые шаги в фотографии пожарного учил делать отец, но позже на какое-то время он оставил свое хобби.

— К сожалению, я перестал фотографировать после смерти своего наставника, и я не успел созреть, чтобы увлечься этим делом. Но видимо каким-то образом интерес передался, и всё-таки со старших классов я начал часто фотографировать на пленку, правда, тогда еще на обычную мыльницу, — вспоминает Евгений.

Впервые профессиональная цифровая камера попала ему в руки более 10 лет назад — в 2012 году, на второй день свадьбы друзей. В тот момент он сразу понял, что вновь хочет заниматься фотографией, и через неделю купил свой первый зеркальный фотоаппарат. С тех пор он начал снимать то, что ему больше всего интересно — в основном это пейзажи, в том числе во время путешествий, своих родных и близких, спортивные состязания, например, по прикладному пожарному спорту, и своих коллег-пожарных.

Из линейки фототехники он отдает предпочтение камерам и объективам Nikon и Fujifilm. Несколько раз он участвовал в конкурсах, становился лауреатом фестиваля «Созвездие мужества» от МЧС, а также городской фотопремии Владивостока.

Спасатель отмечает, что ему порой действительно сложно совмещать работу и увлечение фотографией.

— Имея большой опыт съемки, насмотренности, фотографическое восприятие действительности, трудно удержаться от съемки на работе. Порой попадаются уникальные моменты, на которые обычный человек и не обратит внимание. На дежурных сутках снимаю уже в моменты, когда проходит разборка и проливка конструкций, то есть после ликвидации пожара, потому как до этого заниматься фото просто некогда, нужно тушить пожар, — рассказывает фотограф.

Тем не менее, некоторые кадры сняты прямо во время пожаров и их тушения. Собеседник редакции отмечает, что такие снимки он делает в нерабочее время, во время выходных. При этом коллеги относятся к увлечению положительно.

— Ребята относятся к фото хорошо, все привыкли. От нас часто требуют фотоотчеты с пожаров, мы фотографируем для разбора пожаров, предоставляем в пресс-службу, в том числе для пропаганды. Хочется, чтобы люди, глядя на мои фотографии, задумывались о собственной безопасности, знали, что пожар может в один миг забрать всё, что они имеют, а кроме того, увидели простых ребят, которые выбрали одну из самых опасных и тяжелых профессий, — отмечает спасатель.

Также он добавил, что конфликтов из-за съемок не возникало и с теми, кто пострадал от огня.

В будущем Евгений планирует организовать персональную выставку, посвященную пожарным Новокузнецкого пожарно-спасательного гарнизона, но сделать это хочет по выходу на пенсию по выслуге лет.

Ранее NGS42 рассказывал, что у некоторых спасателей есть и другие хобби, например, коллекционирование игрушечных пожарных машин.

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27.12.2023