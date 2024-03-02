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Снятый с рейса алтайский боец СВО захотел подать в суд на Победу

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Снятый с рейса алтайский боец СВО захотел подать в суд на Победу

Самолет. Бортпроводник Фото: Unsplash.com

Военный был тяжело ранен. После двух операций он находится на реабилитации, а когда восстановится, планирует вернуться на СВО

Боец СВО с Алтая, которого сняли с авиарейса из-за подозрения в курении, намерен судиться с авиакомпанией, сообщил RT.

Чтобы добраться домой, ему пришлось купить новый билет за 60 тысяч рублей и больше четырех часов ждать вылета. При этом в “Победе”, по словам военного, перед ним так и не извинились.

Его супруга сообщила, что сигареты у него вообще были в ручной клади, а пассажиры подтвердили, что от мужчины пахло табаком еще до посадки.

Также стало известно, что глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина обратилась к генеральному директору авиакомпании “Победа” Дмитрию Тыщуку с просьбой провести проверку, пишет РИА Новости. Останина отметила, что президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию подчеркнул, что подлинная элита – это те, кто служит России.

Ранее председатель СКР Александр Бастрыкин поручил завести по факту инцидента уголовное дело.

Взято отсюда

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