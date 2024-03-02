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Снятый с рейса “Победы” алтайский боец СВО намерен судиться с авиакомпанией

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Снятый с рейса "Победы" алтайский боец СВО намерен судиться с авиакомпанией

Мужчину сняли с рейса из-за подозрения в курении

Боец СВО из Алтайского края, которого сняли с авиарейса из-за подозрения в курении, намерен судиться с авиакомпанией, сообщил “Толк” со ссылкой на RT.

Мужчине пришлось купить новый билет за 60 тысяч рублей и больше четырех часов ждать вылета, чтобы добраться домой.

Между тем супруга военнослужащего рассказала, что сигареты у него были в ручной клади, а пассажиры подтвердили, что от мужчины пахло табаком еще до посадки.

Стало известно, что глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина обратилась к генеральному директору авиакомпании “Победа” Дмитрию Тыщуку с просьбой провести проверку. А ранее глава СКР Александр Бастрыкин поручил завести по факту инцидента уголовное дело.

Сейчас военный находится на реабилитации после двух операций, а когда восстановится, планирует вернуться на СВО.

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Взято отсюда

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