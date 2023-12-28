Гостями нового выпуска “Сноски” стали генеральный директор “ЛокоТех Эксперт” Александр Гридасов и заведующая кафедрой экономики и финансов Алтайского филиала РАНХиГС Елена Лукина

Практически все отрасли экономики Алтайского края сегодня столкнулись со страшной нехваткой сотрудников. По словам экспертов рынка труда, сегодня многим работодателям приходится самостоятельно взращивать кадры. Примеры этому уже есть в нашем регионе. Так, руководство одной из барнаульских компаний помогает вникнуть в суть профессии и набраться опыта будущим бухгалтерам и экономистам.

Как это происходит на практике? И что можно сказать о первых результатах совместного социального проекта? Расскажут Александр Гридасов и Елена Лукина.

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