Прошедшая в регионе зима удивила даже синоптиков и гидрологов, в том числе и дождями. Ледяная корка от зимних осадков и обилие cнега могут спровоцировать подтопление талыми водами весной

Ледяная корка на поверхности почвы, которая образовалась из-за зимних осадков, может не позволить весенним талым водам вовремя уйти под землю. Насколько сложна нынче паводковая обстановка и как в Барнауле готовятся к возможным подтоплениям – мы обсудили в интервью с начальником управления по делам ГОЧС Барнаула Владимиром Драчевым.

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