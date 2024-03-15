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Пластиковые окна в Горняке

Сноска: паводок в Алтайском крае – подготовка и прогнозы

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Прошедшая в регионе зима удивила даже синоптиков и гидрологов, в том числе и дождями. Ледяная корка от зимних осадков и обилие cнега могут спровоцировать подтопление талыми водами весной

Ледяная корка на поверхности почвы, которая образовалась из-за зимних осадков, может не позволить весенним талым водам вовремя уйти под землю. Насколько сложна нынче паводковая обстановка и как в Барнауле готовятся к возможным подтоплениям – мы обсудили в интервью с начальником управления по делам ГОЧС Барнаула Владимиром Драчевым.

Взято отсюда

Натяжные потолки в Горняке
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