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Сноуборд. Лыжи. Дискотека. Санаторий “Россия” предлагает провести выходные на Алтае

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И до конца марта дарит скидку 15% на путевки

Сноуборд. Лыжи. Дискотека. Санаторий "Россия" предлагает провести выходные на Алтае

Лыжник. Трасса / Фото: санаторий “Россия”

Как провести выходные с максимальной пользой и удовольствием? Кто еще вдоволь не накатался по горнолыжным склонам, выберут активный отдых, другие – посвятят время хобби. Но почему бы не совместить приятное с полезным? Рекомендуем посетить санаторий “Россия” в Белокурихе – один из крупнейших санаторно-курортных комплексов города-курорта. Здесь уютно и комфортно, а сервис – на высоком уровне. В санатории можно не только полноценно отдохнуть, но и зарядиться энергией на предстоящую рабочую неделю, укрепить иммунитет после долгой зимы. И все это со скидкой 15% на путевки выходного дня до 31 марта 2024 года по акции “Удачные дни”.

Что входит в стоимость путевки?

В рамках акции гостям санатория “Россия” предлагают:

  • комфортный отдых в благоустроенных номерах;
  • бесплатное катание на горнолыжных трассах и беговых лыжах;
  • безлимитное купание в бассейне с термальным комплексом;
  • полный пансион.

Кроме того, в стоимость путевки также включены развлекательные программы для взрослых и детей, в том числе дискотеки.

Санаторий “Россия” / Фото предоставлены компанией

На какие даты можно забронировать путевку со скидкой?

Акция “Удачные дни” действует на путевки выходного дня в даты заезда: 1-3, 15-17, 30-31 марта 2024 года. 

Узнать подробнее можно по ссылке. 

Не упустите возможность выгодно отдохнуть в санатории “Россия”, вдоволь насладиться катанием на сноуборде и лыжах, чистым горным воздухом и потрясающими пейзажами. Вас ждет насыщенный, вкусный, комфортный и веселый отдых, который подарит позитивные эмоции и приятные воспоминания.

Санаторий “Россия” Адрес: город-курорт Белокуриха, ул. Славского, 34 Тел.: 8-800-250-3770 (бесплатно по России) Ватсап: 8-913-236-2078 Телеграм “ВКонтакте” Сайт

АО “Санаторий “Рассия”

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