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Снова авария: очередной автомобиль выкинуло из колеи в Бийске

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Снова авария: очередной автомобиль выкинуло из колеи в Бийске

ДТП произошло на ул. Матросова

Утром 29 февраля на ул. Матросова в Бийске произошло ДТП. По версии очевидцев, всему виной – состояние дорог в городе. 

Судя по фото, на ул. Матросова авария произошла по “отработанной” на ул. Социалистической схеме – один из автомобилей выкинуло из колеи. Как говорят участники движения видели, что на дороге работала техника, однако счистить всю колею и наледь не удалось. В итоге получилось так, будто лед только отполировали. 

Напомним, в течение нескольких дней схожие аварии происходили на ул. Социалистической. Несколько машин выбило из колеи неподалёку от центра “Родник”.

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Взято отсюда

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