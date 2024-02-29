Со 2 марта страховщики начнут выдавать ОСАГО на 1 день: сколько будут стоить такие полисы

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29 февраля 2024. VRUBCOVSKE.RU. Автомобилистов ждут изменения, которые касаются оформления полисов ОСАГО. Со 2 марта их можно будет получать на один день. Пишет теперь Внимание!

Такое право, казалось бы, предоставляет больше возможностей для автомобилистов, но не все так хорошо, как выглядит на первый взгляд. На этом настаивает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

У водителей действительно появится возможность приобрести однодневную страховку, но тарифы на такую будут устанавливать сами компании. Стоимость годовой «автогражданки» регламентирует Центробанк, поэтому тут сложнее завысить цену на ОСАГО.

«Короткий» полис можно будет взять на срок до трех месяцев.

В новом законе прописано только то, что в этом случае тариф должен быть понижающим. Будут и привычные показатели: КБМ, стаж и возраста водителя, территориальный коэффициент.

Предварительные цены уже известны. К примеру, в ВСК десять дней страховки для 25-летнего водителя с безаварийной ездой на Lada Granta и стажем в три года обойдутся почти в три тысячи рублей, годовая — в 13,5 тысячи рублей. 40-летнему владельцу той же «Гранты» услуга будет стоить чуть больше тысячи рублей, годовая — почти шесть тысяч рублей.

«В первую очередь этими поправками предполагалось решить проблему дороговизны и трудностей в оформлении ОСАГО для водителей такси, особенно для тех, для кого извоз — это подработка. Но закон, в том виде, в котором он существует, не решает эту проблему», — цитирует Шапарина издание «Известия».

Фото: Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Автор: glavred

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