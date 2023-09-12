Собака четыре года живет в машине в Санкт-Петербурге

Люди предлагают хозяйке выкупить пса, но та не соглашается

Фото: t.me/ebobo_rus

Очевидцы рассказали о собаке, которая четыре года живет в машине, припаркованной в одном из дворов Санкт-Петербурга. Об этом сообщает “КП-СПБ”.

Люди обеспокоены судьбой животного, но хозяйка утверждает, что все в порядке, а псу нравится проводить время в автомобиле. По словам женщины, животное накормлено, напоено и привито, так что поводов для переживаний нет. Петербурженка объяснила, что закрыла Ричарда, потому что он стал “немного в тягость” после отъезда мужа.

Соседи переживают за животное, которое сидит в машине даже на жаре, предлагают забрать его или выкупить, но хозяйка пса не соглашается.

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