Собаке — собачья смерть: Медведев резко высказался об убийстве Кузьминова

Сергей Нарышкин сказал, что перебежчик, угнавший вертолет, стал “моральным трупом” еще на стадии планирования побега

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев резко высказался об убийстве в Испании российского пилота-перебежчика Максима Кузьминова, который угнал вертолет Ми-8 на территорию Украины и стал виновником смерти двух членов своего экипажа, пишет “Газета.ру”.

“Собаке — собачья смерть”, — сказал он.

Отвечая на уточняющий вопрос “Неважно, из чьих рук?”, политик ответил: “Я все сказал”.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в сою очередь отметил, что в Кремле не располагают информацией о смерти Кузьминова.

“Мне неизвестно, были ли какие-то сообщения по дипломатическим каналам. Никакой информацией на этот счет не располагаем”, — сказал он.

Песков также подчеркнул, что реакции от президента на гибель пилота не было, поскольку “это не вопрос повестки дня”.

Глава Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин заявил, что пилот стал “моральным трупом” еще на стадии планирования побега.

“В России принято: о покойнике или хорошо, или ничего. Этот предатель и преступник стал моральным трупом уже в тот момент, когда он планировал свое грязное и страшное преступление”, — считает он.

Напомним, в момент угона военного вертолета Ми-8 вместе с Кузьминовым на борту находились два других члена экипажа — Хушбахт Турсунов и Никита Кирьянов, которые были убиты в ходе предательской операции. Украинская сторона заявила, что экипаж погиб из-за оказанного сопротивления. Кузьминов не делился с сослуживцами планами. Сестра Турсунова — Марворид — уверена, что смерть Кузьминова “рано или поздно” должна было произойти.

“Потому что он прямо сто процентов несправедливо поступил по отношению к моему брату. Простить такие поступки невозможно”, — сказала Марворид.

По словам сестры погибшего летчика, Кузьминов принял слишком легкую смерть за совершенное им предательство.

Родственник Никиты Кирьянова сомневается, что информация, появившаяся в СМИ, правдива. Он заявил, что будет ожидать официальных заявлений от испанских властей, которые, по его предположению, могут иметь информацию о местонахождении Кузьминова.

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Взято отсюда