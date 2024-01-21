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Собаку, вмерзшую в сугроб, спасли в России

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Пес выжил, но его будут обследовать на предмет различных травм

Собаку, вмерзшую в сугроб, спасли в России

Кадр из видео / Соцсети

На трассе в Нижневартовске нашли собаку, которая телом вмерзла в сугроб. Об этом рассказали пользователи в социальных сетях.

Люди предположили, что пса в ошейнике сбили на трассе и оставили умирать. Собака не могла двигаться и за некоторое время вмерзла в сугроб, в котором лежала.

Животное вызволили и отогрели, оно выжило.

Сейчас собаке предстоит лечение и обследование на предмет возможной травмы позвоночника. Волонтеры пытаются найти его хозяев.

новости Локтевский

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