Собчак опубликовала первое фото Суровикина после “исчезновения”
“Генерал Армагеддон” был замечен в Москве с женой
Фото: “Кровавая Барыня”
Журналистка Ксения Собчак опубликовала фото генерала Сергея Суровикина. Кадр она разместила в своем Telegram-канале “Кровавая Барыня”.
На снимке Суровикин запечатлен со своей супругой.
“Жив, здоров, дома, с семьей, в Москве. Фото сегодняшнее”, – добавила она.
Напомним, Суровикин отстранен от должности главкома Воздушно-космических сил РФ в связи с переходом на другую работу и находится в краткосрочном отпуске. На публике его не видели с 24 июня – дня мятежа ЧВК “Вагнер”.
Временно исполняющим обязанности главкома ВКС назначили начальника Главного штаба ВКС генерал-полковника Виктора Афзалова. Суровикин остался руководить координационным комитетом.