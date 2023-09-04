ГОРНЯК22

Новости города Горняка

Последние новости

Новости Алтай
Путин наградил 25-летнюю дочь Кадырова за многолетнюю работу
Новости Алтай
Умер основатель группы Smash Mouth, автор хита из “Шрека” Стивен Харвелл
Новости Алтай
Собчак опубликовала первое фото Суровикина после “исчезновения”
Новости Алтай
Такой день. Барнаул в проекте “Чистый воздух” и нервозная снежная зима с “перебором”
Новости Алтай
Роскомнадзор может начать блокировку сайтов с инструкцией по обходу ограничений
Новости Алтай
Больше месяца в Алтайском крае ищут 19-летнего парня

Коллекция категорий

Бизнес99 News
Здоровье96 News
Новости Алтай690 News
Новости Горняк140 News
Образование104 News
Общество200 News
Объявления73 News
Политика159 News
Спорт129 News
Платим за интересные новости!
объявления

Собчак опубликовала первое фото Суровикина после “исчезновения”

ГОРНЯК2201 mins

“Генерал Армагеддон” был замечен в Москве с женой

Фото: “Кровавая Барыня”

Журналистка Ксения Собчак опубликовала фото генерала Сергея Суровикина. Кадр она разместила в своем Telegram-канале “Кровавая Барыня”.

На снимке Суровикин запечатлен со своей супругой.

“Жив, здоров, дома, с семьей, в Москве. Фото сегодняшнее”, – добавила она.

Напомним, Суровикин отстранен от должности главкома Воздушно-космических сил РФ в связи с переходом на другую работу и находится в краткосрочном отпуске. На публике его не видели с 24 июня – дня мятежа ЧВК “Вагнер”.

Временно исполняющим обязанности главкома ВКС назначили начальника Главного штаба ВКС генерал-полковника Виктора Афзалова. Суровикин остался руководить координационным комитетом. 

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Related News