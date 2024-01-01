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Собчак призналась, что лишилась новогодних корпоративов из-за голой вечеринки

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Собчак призналась, что лишилась новогодних корпоративов из-за голой вечеринки

Ксения Собчак Фото: instagram.com/xenia_sobchak *

Собчак поделилась с подписчиками последствиями скандальной вечеринки. Однако она отметила, что несмотря на это новогодние праздники проходят удачно

Телеведущая Ксения Собчак после скандальной “голой” вечеринки блогера Насти Ивлеевой неоднократно обращалась к россиянам. Она рассказала, что ее поход на мероприятие обернулся отменой корпоративов, сообщает KP.ru.

Собчак опубликовала на своей странице в соцсети фотографии новогодней елки, заявив, что хоть у нее и отменилось три корпоратива “по понятным причинам”, но зато счастлив ее сын Платон.

“Мы дома, за окном снег, а в доме радость”, – отметила Собчак.

Ранее в своих комментариях к вечеринке телеведущая заявляла, что жалеет о походе на мероприятие. По ее словам, демонстрация фотографий на весь мир была неуместной, и сейчас было не время для этого. Она принесла извинения тем, кого задел ее наряд, который она надела на вечеринку.

Ранее сообщалось, что суд признал Анастасию Ивлееву организатором “голой вечеринки” в “Мутаборе” и выписал ей штраф в размере 100 тысяч рублей. Ее судили по статье “организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка”.

*Фото: instagram.com, социальная сеть Instagram запрещена в РФ; она принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.

Взято отсюда

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