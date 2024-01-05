Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Собчак рассказала о многомиллионных убытках после “голой” вечеринки Ивлеевой

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Журналистка оценила финансовые потери в 15 миллионов рублей

Собчак рассказала о многомиллионных убытках после "голой" вечеринки Ивлеевой

Фото с вечеринки / Фото: соцсети

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак сообщила, что ее финансовые убытки от участия в “голой” вечеринке, которую организовала блогер Анастасия Ивлеева, составили порядка 15 миллионов рублей. Об этом Собчак написала в телеграм-канале.

Из-за дресс-кода, который предусматривал минимальное количество одежды, заказчики стали отказываться от проведения мероприятий.

“Я потеряла порядка 15 млн рублей на отмене мероприятий”, – написала блогер.

Собчак добавила, что в этом случае важны не потерянные деньги, а уроки, которые она извлечет из ситуации. По ее словам, важно проявлять человечность и делать выводы.

новости горняк

Источник

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Происшествия

Почти 40 украинских беспилотников сбили над Крымом и Краснодарским краем

05.01.2024

 Происшествия

Скончалась режиссер Елена Демидова, снявшая “Алису в стране чудес”

05.01.2024

 Происшествия

Умер известный алтайский мастер-камнерез Александр Ковацкий

05.01.2024

 Происшествия

Скончался актер фильма “Брат-2” Константин Желдин

05.01.2024

 Происшествия

Водитель рейсового автобуса сбил 10-летнюю девочку в Бийске

05.01.2024

 Интересное

СМИ: Настя Ивлеева из-за хейта решила покинуть Россию

05.01.2024

Thumbnail
Интересное

В Барнауле продают BMW в редком цвете Monte Carlo Blau

05.01.2024

 Интересное

В Алтайском крае в 2024 году планируют принять 2,4 млн туристов

05.01.2024

 Интересное

Фильм Бременские музыканты стал одним из лидеров проката в Алтайском крае

05.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix