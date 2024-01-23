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Собираемость налогов в Алтайском крае составила более 98%

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Собираемость налогов в Алтайском крае составила более 98%

Собираемость налогов в Алтайском крае превышает собираемость на уровне страны

Собираемость по имущественным налогам в Алтайском крае впервые приблизилась к 100%, а поступления увеличились на 5,6%. В целом жители региона в 2023 году перечислили в казну 4,1 млрд руб., сообщает ИА «Амик» со ссылкой на рассказ руководителя УФНС России по Алтайскому краю Алексея Легостаева.

Руководитель ведомства отметил, что собираемость налогов в Алтайском крае превышает собираемость на уровне страны:

«Собираемость по имущественным налогам физических лиц по итогам 2023 года составила 98,3%. Это больше, чем в целом по стране, где этот показатель равен 95%».

Сейчас задолженность жителей края составляет около 1 млрд по имущественным налогам, начисленным за 2022 год. А с учетом прошлых лет общая сумма превышает 1,8 млрд.

По словам Легостаева, сейчас идет работа по взысканию задолженности. Кроме того, налоговики Алтайского края пытаются законодательно решить вопрос о признании долгов невозможными к взысканию.

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