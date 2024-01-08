Собор Пресвятой Богородицы: традиции и запреты 8 января

7 января начинаются Святки — время народных гуляний и добрых дел

У православных христиан 7 января начинаются Святки — время народных гуляний и добрых дел. Первый святочный день — Собор Пресвятой Богородицы.

Что можно делать 8 января

В народе этот день считался «бабьим днем»: хозяйки устраивали колядки, ходили к повитухам, угощали друг друга кашей. Особое внимание уделяли роженицам и семьям, в которых ожидается прибавление.

Считалось, что 8 января можно избавиться от ненужного хлама и треснутой посуды: рухлядь выкидывали «на счастье».

Во время Святок православным полагается делать добрые дела: помогать нищим, больным и другим людям, которым необходимы забота и участие.

Согласно поверью, в ночь с 7 на 8 января в церковь приходят усопшие, поэтому в этот день проводили поминальные обеды и панихиды.

Что нельзя делать 8 январяП

По старинному поверью, в этот день нельзя отказывать в помощи беременным женщинам, повитухам и всем, кто помогает ребенку появиться на свет.

8 января опасались показывать чужим людям младенцев младше сорока дней. А малознакомых вообще не пускали ночевать, если дома был новорожденный.

Запрещалось шить, вышивать, вязать и заниматься чем-то подобным, так как считалось, что из-за этого будут проблемы со здоровьем, особенно со зрением.

В этот день нельзя привлекать нечисть плохими поступками, сквернословием, ложью, хитростью и другими недобрыми делами и мыслями.

Не рекомендуется 8 января совершать сделки, делать крупные покупки. Лучше отложить сложную работу и любые начинания на потом.

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Взято отсюда