Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Собор Пресвятой Богородицы: что это за праздник и почему мы его отмечаем?

Подписывайся на ГОРНЯК22!

На следующий день после Рождества Христова, 8 января, Православная церковь празднует Собор Пресвятой Богородицы

Собор Пресвятой Богородицы: что это за праздник и почему мы его отмечаем?

К Пресвятой Богородице обращаются и в горе, и в радости, Её просят о здоровье, об исполнении заветных желаний, об избавлении от проблем и трудностей. Известно более восьмисот икон Богородицы. Что за праздник мы отмечаем 8 января, его традиции и историю читайте в нашей рубрике «Вопрос-ответ». 

1 История праздника Праздник Собора Пресвятой Богородицы корнями уходит к ранним временам Христианской церкви. В IV веке Епифаний Кипрский, а также святой Амвросий Медиоланский и блаженный Августин в своих поучениях на праздник Рождества Христова соединяли хвалу родившемуся Богочеловеку с хвалой родившей Его Деве. Официальное указание на празднование Собора Пресвятой Богородицы на следующий день после Рождества Христова находится в 79 правиле VI Вселенского Собора. В празднование Собора совершается память тех, кто по плоти был близок к Спасителю — Святого Иосифа Обручника, царя Давида (предка по плоти Иисуса Христа) и святого Иакова, брата Господня, сына от первого брака святого Иосифа Обручника. 2

Традиции праздника Собора Пресвятой Богородицы

Наши предки почитали праздник Собора Пресвятой Богородицы не меньше, чем Рождество. Особенно чтили этот день женщины. В народе верили, что если беременная женщина или её муж, даже из-за крайней необходимости, будут работать в этот день, то у них ребёнок родится с физическими недостатками. На Богородицу начинали колядовать. Женщины посещали баб-повитух, причащали их ужином, а также проводили обеды и панихиды по умершим.

Также 8 января чествуют мученика Евфимия, преподобного Константина, преподобного Евареста и иконы Божией Матери, которые называются «Трёх Радостей», «Милостивая» и «Блаженное Чрево».

3 Икона «Трёх Радостей»

В начале XVIII века один живописец привёз из Италии список с иконы, изображающей Святое Семейство. Этот образ он оставил в Москве у своего родственника, священника Троицкой, на Грязях, церкви. Этот священник пожертвовал привезённый ему образ в свою приходскую церковь. Здесь икона была помещена на паперти, над входом в церковь. Икона Божией Матери “Трёх радостей” прославилась чудесной помощью одной несчастной женщине.

На иконе Божия Матерь изображена с Предвечным Младенцем на коленях. По правую Её руку стоит старец Иосиф, а слева — Иоанн Предтеча, взирающие на Богомладенца с любовью.

горняк

Источник

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Интересное

В Алтайском крае могут появиться мобильные аптеки на базе передвижных ФАПов

06.01.2024

 Интересное

Более 50 стран. Украина получила военную помощь на 200 млрд долларов с начала СВО

06.01.2024

 Интересное

Стало известно, кто в Алтайском крае стал доверенным лицом Путина

06.01.2024

 Интересное

Собор Пресвятой Богородицы: что это за праздник и почему мы его отмечаем?

06.01.2024

 Интересное

Такой день. Смерть известного алтайского камнереза и сбитая автобусом девочка

06.01.2024

 Новости Алтай

Рогозин считает, что России пора открыть коридор в Калининград. Второй фронт?

06.01.2024

 Новости Алтай

Вламываться в Россию никогда не имело под собой здравый смысл

06.01.2024

 Новости Алтай

Стая бродячих собак держит в страхе целый микрорайон в Рубцовске

06.01.2024

 Новости Барнаул

Алтайскому полку присвоили наименование “гвардейский”

06.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix