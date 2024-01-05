На следующий день после Рождества Христова, 8 января, Православная церковь празднует Собор Пресвятой Богородицы

К Пресвятой Богородице обращаются и в горе, и в радости, Её просят о здоровье, об исполнении заветных желаний, об избавлении от проблем и трудностей. Известно более восьмисот икон Богородицы. Что за праздник мы отмечаем 8 января, его традиции и историю читайте в нашей рубрике «Вопрос-ответ».

1 История праздника Праздник Собора Пресвятой Богородицы корнями уходит к ранним временам Христианской церкви. В IV веке Епифаний Кипрский, а также святой Амвросий Медиоланский и блаженный Августин в своих поучениях на праздник Рождества Христова соединяли хвалу родившемуся Богочеловеку с хвалой родившей Его Деве. Официальное указание на празднование Собора Пресвятой Богородицы на следующий день после Рождества Христова находится в 79 правиле VI Вселенского Собора. В празднование Собора совершается память тех, кто по плоти был близок к Спасителю — Святого Иосифа Обручника, царя Давида (предка по плоти Иисуса Христа) и святого Иакова, брата Господня, сына от первого брака святого Иосифа Обручника. 2

Традиции праздника Собора Пресвятой Богородицы

Наши предки почитали праздник Собора Пресвятой Богородицы не меньше, чем Рождество. Особенно чтили этот день женщины. В народе верили, что если беременная женщина или её муж, даже из-за крайней необходимости, будут работать в этот день, то у них ребёнок родится с физическими недостатками. На Богородицу начинали колядовать. Женщины посещали баб-повитух, причащали их ужином, а также проводили обеды и панихиды по умершим.

Также 8 января чествуют мученика Евфимия, преподобного Константина, преподобного Евареста и иконы Божией Матери, которые называются «Трёх Радостей», «Милостивая» и «Блаженное Чрево».

3 Икона «Трёх Радостей»

В начале XVIII века один живописец привёз из Италии список с иконы, изображающей Святое Семейство. Этот образ он оставил в Москве у своего родственника, священника Троицкой, на Грязях, церкви. Этот священник пожертвовал привезённый ему образ в свою приходскую церковь. Здесь икона была помещена на паперти, над входом в церковь. Икона Божией Матери “Трёх радостей” прославилась чудесной помощью одной несчастной женщине.

На иконе Божия Матерь изображена с Предвечным Младенцем на коленях. По правую Её руку стоит старец Иосиф, а слева — Иоанн Предтеча, взирающие на Богомладенца с любовью.

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