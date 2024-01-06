Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Сочельник-2024: что это за праздник и что нужно успеть сделать в этот день

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Рассказываем, как должен пройти праздничный ужин в Рождественский сочельник и можно ли убираться в этот день

Сочельник-2024: что это за праздник и что нужно успеть сделать в этот день

Фото: www.1zoom.ru

6 января православные верующие отмечают Рождественский сочельник. Он предшествует одному из главных христианских праздников – Рождеству Христову. Рассказываем, что это за праздник, откуда взялось его название и почему на столе в этот день должно быть 12 блюд.

1

Откуда пошло название «Сочельник»?

Название «Сочельник» происходит от слова  «сочиво», которое принято есть в этот день. Это постное блюдо в виде замоченных в воде зёрен пшеницы, иногда риса или чечевицы с добавлением мёда, мака, сушеных или свежих фруктов.

2

Что можно есть в Рождественский сочельник?

6 января — последний и самый строгий день Рождественского поста. С самого утра и до окончания вечернего богослужения и появления в небе первой звезды православные верующие не употребляют пищу. Разрешается пить только воду.

3

А как должен проходить праздничный ужин в Сочельник?

Во время праздничного ужина разрешается употреблять в пищу только постные блюда. Стол обязательно накрывают белой скатертью, на него ставятся 12 блюд, которые олицетворяют 12 апостолов. На праздничном столе обязательно должны быть сочиво или кутья и взвар. Гости обязательно должны попробовать все 12 блюд.

За рождественским столом нельзя есть мясо, молочные продукты и яйца, а также распивать алкогольные напитки.

Праздничный стол не убирается до наступления Рождества. Нельзя покидать праздничный стол, пока не будет закончена трапеза.  

4

Что нужно сделать в Сочельник?

  • В этот день обязательно следует побывать в церкви на богослужении, а также причаститься и исповедоваться.
  • Также принято заниматься благотворительностью и добрыми делами: можно раздать одежду или поделиться едой, а также подать милостыню у церкви.
  • Надевать лучше одежду светлых тонов, так как в такой светлый праздник все вокруг должно быть светлым и праздничным.
  • Также принято зажигать много свечей, есть поверье, что чем светлее в доме, тем счастливее будет год.

5

Что нельзя делать в Сочельник?

  • Категорически запрещается ругаться или ссориться с кем-то, а также злословить.
  • Нельзя жадничать.
  • Нельзя гадать. Несмотря на поверье, что в ночь на Рождество можно гадать, Церковь высказывается против и гадания запрещает.
  • Следует в душе простить всех своих врагов и попросить прощения у тех людей, которых вы, возможно, обидели.
  • Уборку лучше провести за день до Сочельника, потому что в Сочельник не следует работать.

6

Приметы в Сочельник

  • Если на Сочельник небо обильно усыпано звёздами, то в этом году будет богатый урожай.
  • Если увидеть в небе падающую звезду и загадать желание, то оно сбудется.
  • В этот день принято зажигать в доме свечи для привлечения благополучия и удачи.
  • Чётное количество гостей за праздничным столом сулит удачу и счастье. Если гостей за столом нечётное количество, то хозяйки ставят один лишний прибор.

  Материал впервые опубликован на amic.ru в январе 2020 года, — прим. ред.

                            

Горняк22

Источник

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Интересное

Голливудский актер разбился в авиакатастрофе вместе с двумя дочерьми

06.01.2024

 Интересное

На Урале девушка облила гостей кипятком из-за дымовой шашки

06.01.2024

 Интересное

В Барнауле пенсионерка набрала кредитов на 500 тысяч рублей по указке аферистов

06.01.2024

Thumbnail
Интересное

В Барнауле около реки продают коттедж с русской печью и резной мебелью

06.01.2024

 Интересное

Какие правила нужно соблюсти в Рождественский Сочельник. Приметы 6 января

06.01.2024

 Интересное

Участники спецоперации вслух зачитали детские письма из Алтайского края

06.01.2024

 Интересное

Стало известно, сколько барнаульцев считают себя суеверными

06.01.2024

 Интересное

Жительница Бийска нашла в банке с горошком большого клопа

06.01.2024

 Интересное

На Алтае учительница добивается проведения электричества в своем доме

06.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix