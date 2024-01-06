Сочельник-2024: что это за праздник и что нужно успеть сделать в этот день

Рассказываем, как должен пройти праздничный ужин в Рождественский сочельник и можно ли убираться в этот день

Фото: www.1zoom.ru

6 января православные верующие отмечают Рождественский сочельник. Он предшествует одному из главных христианских праздников – Рождеству Христову. Рассказываем, что это за праздник, откуда взялось его название и почему на столе в этот день должно быть 12 блюд.

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Откуда пошло название «Сочельник»?

Название «Сочельник» происходит от слова «сочиво», которое принято есть в этот день. Это постное блюдо в виде замоченных в воде зёрен пшеницы, иногда риса или чечевицы с добавлением мёда, мака, сушеных или свежих фруктов.

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Что можно есть в Рождественский сочельник?

6 января — последний и самый строгий день Рождественского поста. С самого утра и до окончания вечернего богослужения и появления в небе первой звезды православные верующие не употребляют пищу. Разрешается пить только воду.

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А как должен проходить праздничный ужин в Сочельник?

Во время праздничного ужина разрешается употреблять в пищу только постные блюда. Стол обязательно накрывают белой скатертью, на него ставятся 12 блюд, которые олицетворяют 12 апостолов. На праздничном столе обязательно должны быть сочиво или кутья и взвар. Гости обязательно должны попробовать все 12 блюд.

За рождественским столом нельзя есть мясо, молочные продукты и яйца, а также распивать алкогольные напитки.

Праздничный стол не убирается до наступления Рождества. Нельзя покидать праздничный стол, пока не будет закончена трапеза.

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Что нужно сделать в Сочельник?

В этот день обязательно следует побывать в церкви на богослужении, а также причаститься и исповедоваться.

Также принято заниматься благотворительностью и добрыми делами: можно раздать одежду или поделиться едой, а также подать милостыню у церкви.

Надевать лучше одежду светлых тонов, так как в такой светлый праздник все вокруг должно быть светлым и праздничным.

Также принято зажигать много свечей, есть поверье, что чем светлее в доме, тем счастливее будет год.

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Что нельзя делать в Сочельник?

Категорически запрещается ругаться или ссориться с кем-то, а также злословить.

Нельзя жадничать.

Нельзя гадать. Несмотря на поверье, что в ночь на Рождество можно гадать, Церковь высказывается против и гадания запрещает.

Следует в душе простить всех своих врагов и попросить прощения у тех людей, которых вы, возможно, обидели.

Уборку лучше провести за день до Сочельника, потому что в Сочельник не следует работать.

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Приметы в Сочельник

Если на Сочельник небо обильно усыпано звёздами, то в этом году будет богатый урожай.

Если увидеть в небе падающую звезду и загадать желание, то оно сбудется.

В этот день принято зажигать в доме свечи для привлечения благополучия и удачи.

Чётное количество гостей за праздничным столом сулит удачу и счастье. Если гостей за столом нечётное количество, то хозяйки ставят один лишний прибор.

Материал впервые опубликован на amic.ru в январе 2020 года, — прим. ред.

Горняк22



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