20 февраля игры открыл президент России Владимир Путин

“Игры Будущего”/ Фото: gofuture.games

20 февраля в Казани стартовали первые в мире “Игры Будущего” – международный мультиспортивный турнир по фиджитал-спорту, где представлена 21 дисциплина. Игроки будут соревноваться в пяти направлениях, а общий призовой фонд составит 10 миллионов долларов. На открытии турнира присутствовал президент России Владимир Путин, президент Белоруссии Александр Лукашенко и другие лидеры СНГ. Amic.ru объясняет, что такое эти “Игры Будущего” и кто в них участвует.

Что такое фиджитал-спорт?

Фиджитал-спорт – это направление, которое предполагает сочетание традиционных видов спорта с компьютерными играми. То есть обычный спорт комбинируется с высокими технологиями. Например, сначала команды соревнуются друг с другом в футбольном или хоккейном симуляторе, а затем выходят на поле и продолжают матч в реальности. В формате “фиджитал” предполагается использование разработок в геймдеве, киберспорте, робототехнике, виртуальной реальности и так далее.

Как организованы “Игры Будущего”?

“Игры Будущего” проходят в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. Столица Татарстана завоевала это право в 2022 году, потому что у города был большой опыт в проведении спортивных мероприятий. Игры пройдут на девяти площадках. Это “Татнефть-Арена”, экстрим-парк “Урам”, Дворец единоборств “Ак Барс”, Академия тенниса, ИТ-парк, “Трудовые резервы”, Казанский цирк, Иннополис и “Казань Экспо”. В последнем прошла церемония открытия, там же будет и церемония закрытия соревнований.

Призовой фонд турнира составляет 10 млн долларов. В соревнованиях 21 инновационная дисциплина и пять направлений: “Спорт”, “Стратегия”, “Скорость”, “Технологии” и “Тактика”.

В направлении “Спорт” пройдут состязания по футболу, хоккею, баскетболу, единоборствам, скейтбордингу, BMX, обычным и велогонкам. Единственными полностью виртуальными будут только соревнования по велогонкам. В остальных будут и реальные этапы. Здесь заплатят самые высокие призовые – 4,8 млн рублей. Больше всего получат победители по фиджитал-футболу и фиджитал-баскетболу: по 1,25 млн рублей каждый.

В направлении “Стратегия” состоятся турниры по играм жанра MOBA. Это Dota 2, Mobile Legends: Bang Bang и “Мир танков”. В суперфинале будут соревнования в режиме офлайн. Причем вид спорта выберут сами участники.

В направлении “Скорость” нужно будет пройти игры на скорость. А после этого они смогут выбрать вид спорта, в который сыграют в реальной жизни. Это может быть футбол, лазертаг или танцевальный симулятор Just Dance.

В направлении “Тактика” участники будут соревноваться по играм Counter-Strike 2, Warface, Standoff 2, а затем им предстоит состязаться на арене для лазертага.

А вот направление “Технологии” не связано с реальным спортом или видеоиграми. Здесь запланированы битвы роботов, гонки дронов, состязания по кибератлетике и спортивному программированию. Кроме того, участники посоревнуются друг с другом в танцевальном симуляторе Just Dance. В кибератлетике бороться за призовые места будут люди с бионическими протезами. Кроме того, в рамках направления пройдет турнир по VR ритм-симуляторам, где спортсмены будут играть в Beat Saber.

До “Игр Будущего” уже состоялось 10 отборочных туров, так называемых “Фиджитал Игр”.

Кто приедет на игры?

В “Играх Будущего” участвует 275 команд и более двух тысяч человек из 107 стран мира. В их числе и недружественные государства Бельгия, Австрия, Великобритания, Германия, США, Франция, Чехия, Нидерланды и другие.

Известно, что игры посетят серебряный призер Олимпиады в Токио Даниэль Дерс, фиджитал-команды футбольных клубов “Локомотив”, “Ротор”, “Бешикташ”, “Црвена звезда”, также на турнире будет бразильская команда R10 Team.

После хоккейного полуфинала 22 февраля состоится выставочный матч, в котором сыграют Павел Дацюк, Илья Ковальчук, Евгений Артюхин, Максим Афиногенов, Данис Зарипов, Сергей Мозякин, Александр Семин и Василий Кошечкин. А на баскетбольный турнир приедут команды от российского УНИКСа и сербского “Партизана”.

Владимио Путин на открытии "Игр Будущего" / Фото: gofuture.games

Как прошла церемония открытия?

Церемония открытия “Игр Будущего” состоялась 21 февраля в выставочном центре “Казань Экспо”. На нее приехали президент России Владимир Путин, глава Сербской Республики Милорад Додик, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и глава Таджикистана Эмомали Рахмон.

С речью к собравшимся выступил президент России Владимир Путин. Он назвал фиджитал-спорт “абсолютно новым, инновационным форматом” и отметил закономерность того, что “идея объединить классический и киберспорт была рождена в России”. “Игры Будущего” Путин назвал “нашим даром мировой спортивной семье”.

“Уверен, в число наиболее популярных, всенародных видов активного досуга российских граждан обязательно войдет и фиджитал-спорт. Актуальный, зрелищный, динамичный, он способен вдохновлять интерес к физической культуре и здоровому образу жизни у людей всех поколений и, конечно, у детей и молодежи. В этом для нас особая ценность “Игр Будущего” – наравне, конечно же, с утверждением главных, основополагающих принципов спорта: солидарности стран и народов мира, равноправия всех атлетов и честной, бескомпромиссной борьбы. Игры будущего” – это свобода от политической конъюнктуры, любых видов дискриминации и двойных стандартов. Уверен, на площадках Игр будет царить подлинный спорт”, – сказал Путин.

После речи президента было представление стран – участниц игр. По подиуму прошли 107 моделей в платьях в цветах флагов стран – участниц “Игр Будущего”, а затем зрителям показали шоу, которое было посвящено теме новых технологий. Также всех участников поприветствовал талисман “Игр Будущего” – жир-птица МИRА. Посмотреть трансляцию церемонии можно здесь.

Где можно посмотреть “Игры Будущего”?

Посмотреть игры можно на их официальном сайте, в VK Play Live, на YouTube и Twitch, на телеканале “Матч ТВ”. Расписание игр есть на официальном сайте мероприятия.

Горняк22



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