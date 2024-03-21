Медик. Врач Фото: pixabay.com

Социалисты уверены, что данная мера положительно скажется на здоровье детей и подростков. Она позволит сократить число школьников с хроническими заболеваниями

Партия “Справедливая Россия – За правду” потребовала организовать работу медицинских кабинетов во всех российских детсадах и школах. Партийцы считают, что финансироваться проект должен из федерального бюджета. Законопроект уже внесен на рассмотрение Думы, сообщает пресс-служба реготделения партии в Алтайском крае.

“Призываю федеральные и региональные власти в самые короткие сроки организовать работу медицинских кабинетов в каждом детском саду и в каждой школе. Они должны функционировать каждый день во время проведения занятий и уроков. Работать в медкабинетах должны преимущественно врачи-педиатры, в крайнем случае – фельдшеры. Финансировать этот проект предлагаем за счёт выделения субсидий регионам из федерального бюджета”, – прокомментировал инициативу Председатель СРЗП Сергей Миронов.

Отмечается, что, согласно Минпросвещения, на начало 2024 года медицинские кабинеты были открыты только в 65% образовательных учреждений. При этом, как отметил депутат Госдумы, лидер алтайских социалистов Александр Терентьев, наличие медицинского кабинета в школе или детском саду не означает присутствие медика в образовательных учреждениях на постоянной основе.

“А ведь это дети, и ситуации, когда кому-нибудь из них может потребоваться медицинская помощь, невозможно предугадать. Поэтому, мы считаем, что на педиатра и фельдшера, который работает в детском саду и школе не должна быть наложена дополнительная нагрузка. Здоровье детей – это самое важное. Это залог здоровой нации”, – добавил Александр Терентьев.

Лидер алтайских социалистов привел статистику по детским заболеваниям. Так, за последние несколько десятилетий число несовершеннолетних с хроническими заболеваниями увеличилось в полтора раза.

“К концу обучения самыми распространенными отклонениями у школьников признаны сердечно-сосудистые и костно-мышечные патологии, проблемы с нервной системой и зрением. Среди хронических заболеваний лидируют болезни желудочно-кишечного тракта”, – сказал Александр Терентьев.

Партиец заключил, что многих из печальных показателей можно было избежать, если бы ребенок вовремя получал помощь, проходил профилактику и регулярные обследования, позволяющие выявлять болезни на более ранней стадии.

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