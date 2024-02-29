Социалисты призвали отменить утилизационный сбор на сельхозтехнику

Депутаты “Справедливой России – За правду” заявляют, что подросший утильсбор потянет вверх и цены на технику и зерно

Комбайн. Сельское хозяйство / Фото: aleksandarlittlewolf / Freepik

Лидер партии “Справедливая Россия – За правду”, депутат Государственной Думы Сергей Миронов призвал правительство России отказаться от идеи повысить утилизационный сбор на сельскохозяйственную технику. Он заявил, что рост этого вида платежа ухудшит положение аграриев.

Утильсбор планировали повысить весной и сразу в 5-10 раз. По этому поводу в кабинет министров недавно обратились представители российских объединений аграриев и дилеры сельхозтехники. Участники рынка заявляют, что изменения приведут к росту стоимости импортных тракторов и комбайнов. Техника может подорожать в диапазоне от 4,5 до 14 млн рублей.

“За прошлый год стоимость сельхозтехники и так увеличилась на 10%, продажи сократились на 20%. В том числе благодаря очередному увеличению утильсбора”, – заявил Миронов.

Лидер СРЗП напомнил, что российские аграрии и без того в сложной ситуации. Топливо дорожает, рубль обесценивается, кредиты платить трудно. На фоне этого резкое удорожание платы для производителей и импортеров вообще остановит рынок, ведь спрос на технику просто упадет.

“В худшем случае за подорожание заплатят потребители: по оценкам экспертов, повышение утильсбора приведет к росту цен на сельхозпродукцию на 5-7%. Государство, безусловно, должно поддерживать отечественное машиностроение, но не за счет своих же аграриев и граждан”, – подчеркнул лидер партии.

О том же говорит и депутат Госдумы от Алтайского края, глава реготделения партии Александр Терентьев.

“Цепочка неприятностей, которая последует за возможным повышением утильсбора на сельхозтехнику, понятна и предсказуема: подорожает техника, следом – зерно и, конечно, вырастут потребительские цены на сельхозпродукцию. Думаю, сейчас такие эксперименты неуместны и безосновательны”, – отмечает Терентьев.

Пострадают не только сельскохозяйственные компании, но и простые потребители агропродукции, добавляет социалист.

Ранее партия выступала с призывом отменить и другой утилизационный сбор – на легковые и грузовые автомобили. Альтернативой могли бы стать адекватные пошлины на ввоз импорта. Но и российских производителей нужно поддержать, чтобы они могли конкурировать с иностранными компаниями.

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