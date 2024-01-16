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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ В ЯНВАРЕ – НОЯБРЕ 2023 ГОДА

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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ В ЯНВАРЕ – НОЯБРЕ 2023 ГОДА

Алтайкрайстат опубликовал доклад «Социально-экономическое положение Алтайского края. Январь – ноябрь 2023 года»

В докладе представлены оперативные показатели промышленного производства, строительства, сельского хозяйства, транспорта, рынка товаров и услуг, цен, государственных финансов и финансов организаций, уровня жизни населения, рынка труда, демографической ситуации. Подведены итоги работы малых предприятий в январе – сентябре 2023 года.

Ознакомиться с докладом можно на официальном сайте Алтайкрайстата «Главная страница/ Публикации/ Официальные статистические публикации/ Алтайский край» ( https://22.rosstat.gov.ru/folder/33439 ).

Пресс-служба Алтайкрайстата.

Взято отсюда.

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