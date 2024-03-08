Социальные пенсии россиян с 1 апреля увеличат на 7,5%

Индексация социальных пенсий проводится ежегодно 1 апреля, исходя из темпов роста прожиточного минимума пенсионеров за прошедший год

Размер социальных пенсий россиян с 1 апреля 2024 года будет увеличен на 7,5%. Кроме того, с апреля на 7,5% будет увеличено государственное пенсионное обеспечение отдельных категорий граждан, сообщает “Коммерсантъ”.

Правительство оценило, что прибавка к пенсии ждет более чем 4 млн граждан. В бюджете Социального фонда на это предусмотрено почти 37,5 млрд руб.

Проиндексированные выплаты получат:

военнослужащие и добровольцы, ставшие инвалидами из-за военной травмы;

участники Великой Отечественной войны;

граждане, пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф.

Так, право на получение социальных пенсий имеют граждане, у которых нет достаточного подтвержденного стажа для начисления страховой пенсии – не менее 15 лет в 2024 году.

Социальная пенсия также выплачивается людям с инвалидностью и тем, кто потерял кормильца. На учете в Социальном фонде России по состоянию на 1 января 2024 года состояло 41,075 млн пенсионеров.

Индексация социальных пенсий проводится ежегодно 1 апреля. Ее размер основывается на темпах роста прожиточного минимума пенсионеров за прошедший год.

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