Достучаться до каждой группы населения помогают социальные предприниматели – они создают особые условия для определенных групп сотрудников или жителей

2024 год объявили в России Годом семьи. На укрепление этого социального института направили все внимание, и господдержка должна затронуть практически все категории населения.

Александра полностью изменила жизнь после декрета. Спустя пять лет отпуска освоила новую профессию и совмещает работу с воспитанием трех сыновей.

“Я горжусь, что я многодетная мама. Конечно, когда я третьим ребенком забеременела, это было не запланировано, был страх. Потому что в наше время люди и одного боятся рожать. Но мы решили с мужем, что прорвемся. Имея ипотеки и кредиты, родили третьего и ни чуть не пожалели об этом. И, если бог даст, и четвертого родим”, – рассказала косметик-эстетист и мастер депиляции Александра Тарасова.

И женщина в центре – не единственная многодетная сотрудница. Поэтому и условия работы – особые. Такую концепцию выбрала руководитель Надежда Буянова, когда сама стала мамой троих детей.

“Возможно, из-за этого я и открыла центр, потому что, будучи беременной, понимала, что мне будет сложно найти работу. Свою бумажную работу я делаю дома. Чтобы присматривать за детьми, хоть у них и есть няни, все равно мама должна присутствовать”, – отметила директор SPA-центра, массажист и косметолог Надежда Буянова.

В Алтайском крае растет число социальных предпринимателей, сообщают в краевом профильном управлении. В прошлом году их стало 139. Из них 29 получили грант до 500 тысяч рублей на развитие дела. В одном из таких учреждений занимаются диагностикой и коррекцией психики. На средства гранта купили новое оборудование.

“Психическое здоровье детей, к большому сожалению, за последнее время ухудшается. Появляется все больше детей с ОВЗ – это ограниченные возможности здоровья, различные нарушения у детей. Значительно увеличилось количество обращений с тревожностью, с депрессивными состояниями и паническими атаками у взрослых”, – подчеркивает директор психологической клиники, психолог Ирина Селезнева.

А в одном из фитнес-клубов на средства гранта приобрели специальные, облегченные и анатомически удобные тренажеры. Заниматься на них могут люди с ограниченными возможностями здоровья и любого возраста.

“Поняла, что это будет ответом для многих женщин, которые не могут пойти в любой обыкновенный тренажерный зал, потому что чувствуют себя там некомфортно. Женщины, которые приходят на нашу территорию, видят, что здесь тренируются такие же, как они”, – рассказала управляющая фитнес-клубом Анна Кашеварова.

В рамках национального проекта “Мой бизнес” специализированные организации консультируют и физических лиц, желающих заняться социальным предпринимательством. Для такого дела услуги предоставляют бесплатно.

“Услуги здесь разного направления: информационно-консультационные услуги, информационно-методические и образовательные услуги. Вот в конце 2023 года у нас провели 21 обучающее мероприятие. В целом, посетили эти мероприятия 652 участника”, – отметила руководитель центра инноваций соцсферы Алтайского фонда развития малого и среднего предпринимательства Лариса Иванютина.

Чаще всего такому бизнесу требуется помощь в рекламе, разработке сайтов и поддержке. Однако все усилия покрывают благодарности за такую социальную работу.

Взято отсюда