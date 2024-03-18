Социальный фонд Алтайского края ввел дополнительный приемный день

Отделения будут дополнительно принимать граждан в каждую последнюю субботу месяца

Социальный фонд расширяет график приема в своих клиентских службах по всей стране, сообщили в пресс-службе ОСФР по Алтайскому краю.

Начиная с марта офисы отделения Социального фонда России по Алтайскому краю, помимо основного обслуживания по будням, будут принимать посетителей в дополнительный день – каждую последнюю субботу месяца. Граждане и организации смогут получить в этот день весь перечень услуг фонда.

Первым дополнительным днем приема станет 30 марта. В этот день, как и во все другие дополнительные дни обслуживания в последние субботы месяца, специалисты примут посетителей в клиентских службах:

с 8 до 14 часов – в Барнауле, в Бийске и Бийском районе, в Алейске и Алейском районе, в Заринске и Заринском районе, в Каменском районе, в Новоалтайске и Первомайском районе, в Рубцовске и Рубцовском районе, в Славгороде.

с 8 до 12 часов – в остальных клиентских офисах Отделения по краю.

– Введение еще одного дня работы фонда в течение месяца позволит улучшить клиентское обслуживание и повысит доступность сервисов СФР. Новый график будет особенно удобен работающим жителям края, поскольку они смогут обратиться за услугами в выходной день, – отметила управляющий ОСФР по Алтайскому краю Ольга Клиндухова.

Информация о режиме работы регионального отделения Социального фонда с учетом дополнительного дня в ближайшее время появится во всех клиентских службах. Запись на прием в дополнительный день будет открыта через электронный сервис СФР.

Уточнить актуальное расписание работы ближайшей клиентской службы с учетом всех изменений можно по телефону Единого контакт-центра 8 800 1 00 000 1 (звонок бесплатный).

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