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Социологи заявили, что за Путина проголосует больше 80% россиян

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Второе место, по подсчетам ВЦИОМ, займет Николай Харитонов

Социологи заявили, что за Путина проголосует больше 80% россиян

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Согласно расчетам социологов, больше 80% россиян на предстоящих президентских выборах проголосуют за Владимира Путина. Об этом сообщает ТАСС.

По сообщению генерального директора ВЦИОМ Валерия Федорова, ожидается, что явка составит чуть более 70%, а самовыдвиженец Владимир Путин, согласно расчетам, станет победителем президентской гонки, набрав 82%.

На втором месте, как считают социологи, окажется кандидат от КПРФ Николай Харитонов, а на третьем – Вячеслав Даванков, выдвинутый партией “Новые люди”. За них, по данным ВЦИОМ, проголосуют по 6% избирателей.

С 5% четвертое место, предварительно, займет кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий.

По словам социологов, интрига есть только по второму месту на выборах.

новости Алтайский

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